Megamind e Abominable: in arrivo due spin-off animati dei film Dreamworks!

Come sappiamo, Sky si prepara ad accogliere Peacock, la piattaforma streaming targata NBC Universal, che ultimamente sta aggiungendo molti contenuti originali al proprio catalogo. A tal proposito, Deadline ha annunciato l'arrivo di altre due serie per bambini ordinate dal network, ispirate ai film DreamWorks Megamind e Abominable.

La prima, incentrata sul super-cattivo Megamind, si intitolerà Megamind's Guide To Defending Your City, e sarà una continuazione del film della Dreamworks. In questa pellicola abbiamo visto il supercriminale prendere la decisione di diventare un supereroe dopo aver sconfitto il suo rivale. Ed è proprio da qui che partirà la serie, che seguirà Megamind nel suo percorso per diventare un eroe. Il personaggio si filmerà, creando una "guida" per altri colleghi e diventando un influencer dei social media per i supereroi. Nel team creativo ci sarà il ritorno degli sceneggiatori del film, che potrebbero assicurare dunque assoluta fedeltà al prodotto originale.

La seconda serie sarà intitolata Abominable and the Invisible City, e sarà basata sul film del 2019 in cui tre bambini trovano un bambino yeti smarrito e fanno di tutto per riuscire a riportarlo a casa. Nella serie tutti i protagonisti torneranno, e sembra che questa volta i tre scopriranno che gli yeti non sono le uniche creature magiche al mondo, ma che ce ne sono altre, e hanno bisogno del loro aiuto.

Non si tratta della prima volta che Peacock dà vita a degli spin-off tratti da film della Dreamworks. Ricordiamo infatti che la piattaforma ha sul suo catalogo Dragons: The Nine Realms e Dragons Rescue Riders: Heroes of the Sky e Madagascar: A Little Wild. Adesso, però, siamo curiosi di vedere queste due nuove serie animate: e voi?