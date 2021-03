Meghan e Harry: i fan di The Crown chiedono a gran voce uno spin-off su di loro

Una cosa è certa, la Regina Elisabetta sembra non essere particolarmente preoccupata dalle parole di Meghan . Staremo a vedere come si evolveranno le cose.

Ora, dopo lo scandaloso discorso della duchessa del Sussex con Oprah Winfrey, in cui la consorte di Harry ha accusato Buckingham Palace di razzismo nei confronti del figlio Archie , il popolo del web sembra essere sempre più convinto che le cose narrate in The Crown, non siano poi così tanto dissimili dalla realtà. Pertanto, ritengono necessaria u na serie spinoff che racconti la storia del matrimonio di Meghan Markle con il principe Harry per poter comprendere al meglio le dinamiche della accuse mosse alla Royal Family.

Lo show della piattaforma streaming, che racconta il regno della Regina Elisabetta dall'inizio degli anni '50, è sempre stato piuttosto controverso per la narrazione di eventi storici particolarmente delicati . La quarta stagione ci ha mostrato il tumultuoso matrimonio della principessa Diana e Carlo , principe di Galles, la situazione è diventata particolarmente complicata per il colosso americano.

La tagliente intervista di Meghan e Harry con Oprah ha provocato molto rumore sul web e ora i fan di The Crown stanno chiedendo con insistenza a Netflix di sviluppare uno spinoff su i due ex membri della famiglia reale. E hanno già trovato il nome perfetto: The Firm.

Spin off series of The Crown to be The Firm? — Bradley (@BradleyWhite10) March 8, 2021

So, there's gonna be a series called The Firm, right? Screening alongside The Crown? — Caridad Svich (@Csvich) March 8, 2021

Tomorrow’s headline: “Tyler Perry to produce The Crown spinoff, The Firm.” #OprahMeghanHarry — Kaitlin Milliot (@kaitmills) March 8, 2021

"The Firm" will be a spinoff of "The Crown" — Niels Lesniewski (@nielslesniewski) March 8, 2021