Meghan Markle compie 40 anni, i freddi auguri della Royal Family: 'Felice compleanno'

I rapporti tra i coniugi Harry e Meghan con la Royal Family, si sa, non sono dei migliori: gli ultimi mesi hanno visto lo scoppio di una vera e propria bufera tra i duchi di Sussex e il resto della famiglia composta dalla Regina Elisabetta e dai principi Carlo e William. Che il compleanno di Meghan sia l'occasione per far tornare il sereno?

Piuttosto difficile, almeno a giudicare dalla freddezza con cui i reali inglesi hanno rivolto gli auguri alla duchessa, com'è possibile notare dallo striminzito tweet pubblicato dall'account Twitter ufficiale della Royal Family nel quale si legge un risicato: "Auguriamo alla duchessa di Sussex un felice compleanno".

Sulla stessa lunghezza d'onda William e Kate, anche loro limitatisi ad augurare buon compleanno a Meghan via social. Una via, quella scelta dai membri della Famiglia Reale, che stando alle analisi degli esperti e dei giornalisti più informati sulle vicende di Buckingham Palace sarebbe nient'altro che un modo per evitare il peggioramento dei rapporti con i due "dissidenti", mantenendo almeno in pubblico l'apparenza di una vaga situazione di tregua.

Vedremo se ci saranno risposte pubbliche da parte della diretta interessata: per chi non fosse al corrente dei complicati rapporti tra membri ed ex-membri della Royal Family, intanto, vi lasciamo qui le pesanti parole pronunciate da Meghan Markle durante l'intervista rilasciata a Oprah Winfrey.