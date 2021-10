Meghan Markle, la Duchessa di Sussex presenta il suo nuovo libro per bambini

Meghan Markle sembra aver superato i momenti difficili trascorsi con la Royal Family e forse, oltre che da suo marito Harry e dai suoi figli, un grande aiuto è arrivato anche dalla sua passione per la scrittura, che le ha permesso di pubblicare il suo primo libro per bambini.

Sul canale YouTube di Brightly Storytime, la Duchessa di Sussex è apparsa pubblicamente per la prima volta dopo molto tempo, per leggere alcuni passaggi della suo racconto intitolato The Bench, dedicato al rapporto padre-figlio.

"All'inizio era una poesia che avevo scritto per mio marito e per il nostro primogenito", dice Meghan Markle prima di iniziare la lettura, vestita alla sua maniera, con un paio di blue jeans e una camicia azzurra. Alcune delle illustrazioni del libro rimandano alla caratteristica chioma rossa di Harry e Archie, protagonisti indiscussi di questo racconto. Per il momento invece, ancora nessun riferimento alla neonata Lilibet Diana, venuta al mondo agli inizi dello scorso giugno.

"Spero che possiate tutti trovare la vostra panchina, o sedia, o semplicemente un piccolo angolo tranquillo che per voi abbia un significato, da condividere con le persone che amate" conclude poi la Duchessa di Sussex. Pare proprio che lei finalmente, dopo molto tempo, abbia trovato il suo.