Meghan Markle e quella festa di Halloween con Harry a cui è passata inosservata

La duchessa Meghan Markle che ha da poco esordito come scrittrice, ha rivelato nel corso di un'intervista con Ellen De Generis di essere riuscita a passare del tutto inosservata ad una festa di Halloween nei primi giorni della sua relazione con il Principe Harry.

Il tema del party ha sicuramente aiutato, si trattava infatti di un'ambientazione post-apocalittica che ha permesso ai due personaggi molto in vista di non farsi assolutamente notare.

"È venuto a trovarmi a Toronto, e poi c'erano dei nostri amici, sua cugina Eugenie e quello che è ora suo marito, Jack. Noi quattro siamo sgattaiolati fuori con i costumi di Halloween per passare solo una notte di divertimento in città prima che venisse fuori in tutto il mondo la notizia che eravamo una coppia".

La duchessa di Sussex ha poi aggiunto: "Era un party a tema post-apocalisse, quindi abbiamo indossato tutti questi costumi molto bizzarri e siamo riusciti a passare una serata divertente senza farci notare".

L'ex star di The Suit ha poi parlato anche dell'ultimo Halloween passato in compagnia della sua amata famiglia, rivelando di aver travestito il piccolo Archie di 2 anni come un dinosauro mentre, per l'ultima arrivata nella famiglia reale chiamata Lilibet ha scelto un costume da puzzola. Insomma sembrano ormai lontani i momenti difficili vissuti in quel di Buckingham Palace.