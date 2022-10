Meghan Markle e quella scena di sesso orale in 90210 taciuta: piovono polemiche

Dopo le dichiarazioni al vetriolo sulla Royal Family che hanno fatto il giro del mondo, Meghan Markle si trova nuovamente nell'occhio del ciclone per alcune frasi dette durante il suo podcast Archetypes in riferimento al rifiuto dei ruoli da donna oggetto a lei offerti.

La duchessa di Sussex ha infatti rivelato di essersi sentita molto sminuita dalla sua partecipazione a Deal or No Deal, affermando di aver poi lasciato il programma per non sentirsi più una persona stupida e superficiale: "Con le altre ragazze dovevamo metterci in fila per l’applicazione di ciglia, extension o l’imbottitura per il reggiseno. Ci venivano dati anche dei voucher per la seduta di abbronzatura spray ogni settimana. Insomma, c'era un'idea molto precisa di come saremmo dovute andare in scena: si trattava solo di bellezza, non di cervelli".

Meghan da deciso quindi di mollare la tv ma questo, non le ha impedito di essere trattata nuovamente come donna oggetto sul set di 90210, lo spin-off del 2008 di Beverly Hills dove è brevemente apparsa in una scena in cui era intenta a praticare del sesso orale ad uno dei protagonisti dello show.

Da qui la frecciatina del New York Post, che scrive: "Forse Meghan si sentiva tratta da stupida solo perché durante il game show la mandavano in onda per troppo poco tempo" e le critiche mosse da alcuni utenti sui social: "Quando ha sostenuto i provini non le è venuto in mente che si trattava di qualcosa in cui il cervello non è richiesto? Arriverà mai il giorno in cui Meghan Markle smetterà di fare la vittima?".

Intanto la docuserie su Harry e Meghan è stata rinviata e chissà se dopo l'ennesima polemica che ha colpito la duchessa di Sussex qualcosa cambierà nel suo modo di fare comunicazione.