Meghan Markle schok: 'La corte temeva per il colore della pelle di Archie'

Con una lunga intervista rilasciata ad Oprah Winfrey, il Principe Harry e Meghan Markle hanno definitivamente tagliato tutti i ponti con la famiglia reale inglese. I due hanno così svelato le ragioni del loro repentino addio alla corte e ma hanno anche mosso pesantissime accuse ai Windsor.

"Ero in trappola ma non sapevo di esserlo. Intrappolato nel sistema, come il resto della mia famiglia. Mio padre, mio fratello sono in trappola". Così esordisce il principe Harry dando un plateale schiaffo alla millenaria tradizione della famiglia reale inglese. Il secondo genito di Lady D. ammette di essere stato salvato da Mrghan, l'unica in grado di comprendere il suo tormento interiore: "Meghan mi ha salvato. Abbiamo fatto di tutto per rimanere ma ce ne siamo andati perché non ci hanno capiti, né aiutati. Ma io non sono più intrappolato, mentre mio fratello e mio padre non potranno mai liberarsi".

Meghan dal canto suo ha rivelato di essere sempre stata osteggiata dalla corte, preoccupata più dal colore della sua pelle che dal suo stato di salute, e ha rivelato di aver addirittura pensato al suicidio nei mesi complessi che hanno preceduto il definitivo addio a Buckingham Palace: "Quando ero incinta, venni a sapere che non era garantita protezione per mio figlio né titoli nobiliari. Avevo un’atmosfera di isolamento intorno a me e c’era timore per il colore della pelle di Archie. Ne parlarono più volte con Harry. Era un momento terribile, pensavo di togliermi la vita ma a corte non importava a nessuno".

La duchessa di Sussex affronta poi anche la questione Kate Middleton: "I tabloid mi hanno accusato di aver fatto piangere mia cognata Kate. In realtà fu il contrario. Pochi giorni prima delle nozze si arrabbiò per un problema dell’abito della damigella, sua figlia Charlotte. Fui però io a piangere e lei si scusò. Dopo mi spedì anche fiori e un biglietto. Peccato che quando la storia venne fuori non la smentì mai ma avrebbe potuto".

Nelle scorse settimane, la coppia più chiacchierata del momento aveva annunciato di essere in attesa di un secondo bambino, di cui hanno rivelato il sesso nel corso dell'intervista. Sarà una femmina e i bookmakers sono già disposti a scommettere che si chiamerà Diana. Questa seconda gravidanza è stata accolta con grande gioia, dopo il terribile aborto spontaneo dei mesi precedenti.