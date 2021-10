Mel Brooks al lavoro a 95 anni: in arrivo una serie da La Pazza Storia del Mondo

Una delle sue ultime apparizioni al cinema è stata in un cameo in Toy Story 4, ma a 95 anni il leggendario Mel Brooks è al lavoro per un nuovo progetto. Stando a quanto riporta Variety, infatti, il regista sta sviluppando una serie in otto episodi tratta da La Pazza Storia del Mondo, film da lui stesso diretto nel 1981.

Si tratta di una sorta di sequel, a quarant'anni dal film, con nuove parodie di celebri eventi storici. Il progetto è commissionato da Hulu, e a quanto pare gli sceneggiatori inizieranno a lavorarci nelle prossime settimane. L'inizio della produzione, invece, secondo la tabella di marcia è fissato per la primavera 2022.

La nuova serie di Mel Brooks si intitolerà History of the World, Part II. Il film del 1981 aveva un cast composto, tra gli altri, da Dom DeLuise, Harvey Korman, Gregory Hines, Madeline Kahn, Cloris Leachman, Sid Ceasar e Mary-Margaret Humes. Tra gli eventi di La Pazza Storia del Mondo c'erano episodi tratti dall'Antico Testamento, storie ispirate all'Impero Romano, fino ad arrivare alla Rivoluzione francese.

Circa un anno fa abbiamo visto un video di Mel Brooks su Twitter contro Trump: il regista è stato sempre molto critico sulla gestione dell'emergenza Covid da parte dell'ex presidente americano. "Non vedo l’ora di dire ancora una volta la verità su tutte le storie false che tutti pensavano fossero vere" ha invece dichiarato il regista di Frankenstein Junior, presentando la nuova serie ispirata a La Pazza Storia del Mondo.