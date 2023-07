Mel Gibson entra nel mondo di John Wick: svelato il suo personaggio per The Continental

A pochi giorni dalla pubblicazione delle prime immagini ufficiali di The Continental, la serie tv prequel della saga di John Wick, la piattaforma di streaming Prime Video ha svelato in queste ore il first look dei personaggi e del cast.

La serie in tre parti, come saprete, esplorerà le origini dell'iconico hotel Continental, punto d'incontro per i criminali più pericolosi del mondo, che è il fulcro dell'universo di John Wick. La storia sarà raccontata dal punto di vista di un giovane Winston Scott, trascinato nell'inferno di una New York degli anni '70 per affrontare un passato che pensava di aver dimenticato. Winston percorrerà un viaggio mortale attraverso il misterioso mondo malavitoso dell'albergo nel terribile tentativo di impadronirsi dell'hotel stesso dove alla fine otterrà il suo trono.

Come potete vedere nelle immagini in calce all'articolo, Colin Woodell eredita il ruolo di Ian McShane per interpretare il giovane Winston, mentre il nuovo arrivato Ayomide Adegun indossa il mantello di Caronte dal compianto Lance Reddick. La serie, che include nel cast anche Mishel Prada, Jeremy Bobb, Ben Robson, Nhung Kate, Jessica Allain e Hubert Point-Du Jour, è impreziosita dalla presenza di Mel Gibson, che interpreterà il misterioso Cormac: questo nuovo personaggio è descritto come una forza intimidatoria, spietata e brutale, ma anche dotata di grande fascino. Cormac è uno dei capi di New York City e attuale manager del The Continental Hotel. "È un po' come un mentore, o in realtà, un tormento, non ne sono davvero sicuro" ha dichiarato Mel Gibson. "Ma è un personaggio piuttosto malvagio che per loro è come una figura paterna, e lo percepiscono così quando sono giovani, ma mentre crescono e cominciano ad analizzare chi è veramente si rendono conto che probabilmente non è la figura paterna che finge di essere."

The Continental sarà presenta al San Diego Comic-Con, e debutterà su Prime Video da settembre.