Melanie Lynskey in Buffy l'ammazzavampiri? Star di The Last of Us sfiorò un ruolo iconico

Negli ultimi anni il grande pubblico ha cominciato ad apprezzare le capacità attoriali di Melanie Lynskey, in special modo dopo le sue ottime interpretazioni come villain di The Last of Us e in Yellowjackets, per la quale ha ottenuto due nomination consecutive ai Premi Emmy. Ma sapevate che l'attrice stava quasi per entrare nel cast di Buffy?

A quanto pare, infatti, Lynskey è andata vicinissima ad ottenere uno dei ruoli principali in Buffy l'Ammazzavampiri. Parlando con Entertainment Weekly in una recente intervista, la Lynskey ha rivelato di aver avuto la possibilità di interpretare Willow, la migliore amica di Buffy, ma che non era troppo entusiasta della TV quando si è presentata l'occasione.

"Era una specie di problema di visto", ha detto Lynskey, "ma non proprio. Inoltre, all'epoca non ero sicura di voler fare televisione. Si trattava dell'inizio della mia carriera", ha continuato. "Avevo un agente molto vecchia scuola che diceva: 'La televisione? È per i falliti!' e io dicevo: 'Non credo che lo sia più'. Certamente ora le cose sono cambiate, ma all'epoca non ero molto interessata".

Mentre il reboot di Buffy è stato accantonato pare definitivamente, la Lynskey ha poi spiegato che in realtà ha avuto due possibilità per lo show. Ha discusso del ruolo di Willow e si è tenuta in contatto con il creatore Joss Whedon dopo che la parte è andata a Riff Regan. Dopo l'episodio pilota, il ruolo doveva essere riassegnato e la Lynskey si è presentata all'audizione.

"Sono andata a cena con Joss e non ricordo se si trattava di un'offerta o se era tipo 'Verresti a leggere il copione per il ruolo?' o altro, ma siamo rimasti in contatto dopo quella volta", ha continuato Lynskey. "Avevo visto l'episodio pilota e pensavo: 'Oh, è bello'. E poi, è diventata tutta una questione di 'Beh, ora devi fare un'audizione'. Così l'ho fatta. Poi: 'Oh, non gli piaceva quello che indossavi'. Ho fatto tutto il processo. E non ottenuto la parte".

Naturalmente, il ruolo finì per andare ad Alyson Hannigan e il resto è storia. La Hannigan ha interpretato Willow per tutta la serie e la maggior parte dei fan concorda sul fatto che fosse la persona giusta per la parte, compresa Melanie Lynskey.

"L'ha spuntata Alyson Hannigan, che è stata assolutamente meravigliosa e tutto è andato come doveva andare", ha concluso l'attrice.