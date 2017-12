Melissa Benoist e Blake Jenner hanno ufficialmente divorziato!

E' ufficiale! La bella Melissa Benoist, aka Supergirl, e Blake Jenner, , hanno finalizzato il divorzio mercoledì. La richiesta per la separazione era stata fatta dalla Benoist già a dicembre 2016.

Motivo? Le solite differenze inconciliabili, che sono, effettivamente, politically correct. I due non hanno figli e dunque le carte per il divorzio, quelle per la divisione dei beni, saranno tutte finalizzate a decidere chi avrà cosa (proprietà immobiliari e quant'altro).

La Benoist e Jenner si sono sposati nel 2013 e non si sono mai mostrati timidi nel divulgare le foto di loro insieme, posando anche agli eventi di red carpet ai quali, via, via sono stati invitati. Hanno anche recitato insieme in due episodi di Supergirl, serial CW nel quale Melissa interpreta il personaggio principale, Kara. Tra l'altro, l'attrice ha sempre desiderato lavorare con (l'ormai), ex marito:

"Ci divertiamo un sacco a lavorare insieme" ha detto la Benoist a People, a marzo dello scorso anno. "E' la mia persona, quando si tratta di recitare. E' sempre e comunque il mio partner preferito in scena."

E, in effetti, i due si sono incontrati recitando insieme in Glee, nel 2012.

"Ci siamo incrociati durante il suo primo giorno, durante una prova di ballo per 'Born to Hand Jive'," ha detto la Benoist a Teen Vogue proprio nel 2012. "Mi piace parlarne. Blake è fantastico! La chimica che vedete tra Marley e Ryder non è finzione!"

TMZ è stato il primo canale di news a riportare la notizia del divorzio tra i due attori.