Melissa Benoist nelle foto della quinta stagione di Supergirl

S'intitolerà 'Event Horizon' la nuova première di Supergirl, giunta alla quinta stagione. Lo show dell'Arrowverse tornerà a raccontare le vicende di Kara Zor-El, personaggio dei fumetti della DC Comics e protagonista dello show con Melissa Benoist. Le nuove foto del serial mostrano ulteriori sequenze sui nuovi episodi in onda negli Usa ad ottobre.

Le nuove immagini non rivelano moltissimo sulla minaccia che i protagonisti si troveranno ad affrontare in questa nuova stagione ma sicuramente conferma l'unione del team, pronto ad affrontare le insidie che si troverà davanti nei nuovi episodi.

Nel finale della quarta stagione, Lex Luthor (Jon Cryer) ha rivelato il segreto di Kara e Lena Luthor (Katie McGrath), prima che morisse. Si tratta di un argomento che sarà al centro di diverse dinamiche della quinta stagione.



"Questa stagione sarà una battaglia per l'anima di Lena. E sono rimasta sconvolta dal fatto che sia stato Lex Luthor a rivelare il segreto. Un colpo al cuore di Lena, un personaggio che il mio personaggio ama moltissimo; è stato così doloroso" ha spiegato Benoist.

I fan sono molto entusiasti anche del poster della quinta stagione che preannuncia il ritorno di Supergirl sul piccolo schermo.

Un periodo molto fortunato per la protagonista femminile dello show, Melissa Benoist, dopo il matrimonio con Chris Wood, collega nella serie nel ruolo di Mon-El, personaggio che ha interpretato sinora ininterrottamente in quasi cinquanta episodi dal 2016.