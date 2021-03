Melissa Benoist, quanto guadagna la star di Supergirl? Ecco il suo cachet

La DC Comics è da decenni uno dei protagonisti principali delle produzioni cinecomics al cinema e in televisione e, anche se a volte possono mancare il bersaglio, non si può negare che l'azienda sia in grado di dare vita a storie incredibili e intrattenere milioni di fan in tutto il mondo quando sono al top della produzione.

Supergirl è stata un'aggiunta eccezionale a ciò che l'azienda ha prodotto in televisione e il casting di Melissa Benoist per il ruolo principale si è rivelato un colpo di genio. Era la scelta perfetta per interpretare Supergirl e, grazie alla sua performance nello show, la serie è riuscita a prosperare per anni. Quindi, quanto guadagna Melissa Benoist nella serie? Diamo uno sguardo più approfondito!

Secondo TheWhisp, Melissa Benoist ha guadagnato 75.000 dollari a episodio. Inoltre, la cosa bella dell'Arrowverse è che gli attori non si limitano ad apparire solo nel proprio spettacolo. Il franchise, infatti, è sempre disposto a mescolare i personaggi dentro e fuori dagli show canonici per mantenere tutto connesso, e i loro eventi crossover sono stati accolti con un grande successo nel corso degli anni quindi al già niente male stipendio per la serie canonica vanno aggiunti i guadagni degli episodi crossover che però, purtroppo, non si conoscono.

La maggior parte degli spettatori, comunque, conosce Benoist per i suoi ruoli in Glee e Supergirl, ma la performer ha fatto passi da gigante anche sul grande schermo. Secondo CheatSheet, Benoist è stata pagata 270.000 dollari per il film Whiplash del 2014 che sono stati certamente più di quanto ha guadagno da alcuni episodi di Glee e di Supergirl messi insieme.

In ogni caso il network CW ci ha regalato finalmente un primo sguardo alla sesta e ultima stagione di Supergirl grazie al trailer ufficiale. Dopo Arrow saranno Supergirl e Black Lightning a dire addio all'Arrowverse.