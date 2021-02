Melissa Benoist lancia la sua società di produzione e sigla un accordo Warner Bros.

Supergirl finirà con la sua sesta stagione ma la sua interprete Melissa Benoist resterà nella grande famiglia Warner Bros., avendo firmato un accordo con lo studio televisivo per la sua società di produzione appena nata: Three Things Productions.

Grazie a questo accordo l’attrice e il suo team potranno produrre serie originali di qualsiasi genere e per tutte le piattaforme compresa HBO Max. Inoltre è stato annunciato che Sahar Kashi è entrata a far parte di Three Things come vice presidente dello sviluppo.

La sesta e ultima stagione di Supergirl arriverà su The CW nel 2021 anche se non c’è ancora una data ufficiale.

"Negli ultimi sei anni ho avuto un ottimo sostegno alla Warner Bros. e sono entusiasta di avere ancora questa opportunità e continuare a lavorare con loro", ha detto Benoist in una dichiarazione.

“Ho intenzione di seguire quegli istinti come produttore, avvicinandomi a ogni storia con passione, giocosità, curiosità, un passo sicuro e, come tutte le cose su cui vale la pena correre un rischio, un pizzico di terrore. Non vedo l'ora di collaborare con nuove voci e trovare storie che colpiscano il cuore del pubblico in quel modo indefinibile".

Clancy Collins White, vicepresidente esecutivo dello sviluppo di Warner Bros. Television ha aggiunto: "Negli ultimi sei anni, abbiamo avuto il privilegio di collaborare con Melissa Benoist mentre intratteneva e ispirava il pubblico di tutto il mondo nel ruolo di Supergirl. Tutti alla Warner Bros. Television sono estremamente entusiasti di continuare la nostra collaborazione con lei come produttore. Non vediamo l'ora di lavorare a stretto contatto con Melissa e il suo team per sviluppare nuove e avvincenti serie che riflettano il suo spirito impavido e indomabile".



Non ci resta che attendere per scoprire quali storie Benoist porterà in vita, e chissà se rivedremo Supergirl nell'Arrowverse dopo l'ultima stagione della serie.