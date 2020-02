Melissa Benoist è pronta a cambiare la sua vita nel trailer dell'episodio 100 di Supergirl

Continuano le notizie sull'episodio numero 100 dello show con protagonista Melissa Benoist: dopo aver visto le prime foto ufficiali della puntata di Supergirl, vi segnaliamo il trailer e la sinossi ufficiale condivisi da The CW.

Potete vedere il video in calce alla notizia, ecco invece la trama dell'episodio intitolato "It's a Super Life" e che andrà in onda il prossimo 23 febbraio: "Mxzyptlk ritorna con una proposta per Kara - se lei potesse tornare indietro nel tempo e rivelare a Lena la sua vera identità prima di Lex, le cose sarebbero andate diversamente? Ricordando alcuni dei momenti più importanti della serie, Kara dovrà decidere se vorrà cambiare la storia per ritornare ad essere amica di Lena. Nel corso dell'episodio rivedremo alcuni volti importanti".

La puntata è stata scritta da Robert Rovner e Jessica Queller, mentre la regia è stata affidata a Jesse Warn. Tra le guest star, oltre a Thomas Lennon, ritroveremo anche Jeremy Jordan, Chris Wood, Odette Annable e Sam Witwer, che riprenderanno il ruolo che avevano nelle precedenti stagioni.

Dopo gli eventi di Crisi sulle Terre Infinite, continuano quindi le avventure di Kara, se non lo avete ancora fatto vi consigliamo di leggere la nostra anteprima sulla seconda parte di Supergirl 5.