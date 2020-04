Melissa Benoist si reinventa pasticcera durante la quarantena

Mentre è stata annunciata la diciassettesima puntata di Supergirl 5, che ha subìto una variazione di palinsesto sul canale americano The CW, la nostra beniamina Melissa Benoist è ferma in casa a fare i conti con il Coronavirus, e per passare il tempo sforna dolcetti come un perfetto angelo del focolare.

L'isolamento a casa portato da questa emergenza sanitaria colpisce tutti, anche i protagonisti delle nostre serie tv preferite, supereroi compresi.

Lo mostra l'attrice stessa in una stories di Instagram che ha pubblicato nel suo account ufficiale sul social network. In particolare la nostra Supergirl si è cimentata nella preparazione di semplici biscottini ricoperti di cioccolato, perchè in fondo anche i supereroi cedono alle tentazioni.

Non dimentichiamo inoltre che Melissa Benoist è in dolce attesa, come rivelato da qualche tempo sempre sul suo profilo Instagram. Cosa c'è di meglio di una coccola culinaria per se stessa e per il piccolo in arrivo? E se intanto corrono i rumors sul futuro di Supergirl dopo la gravidanza di Melissa Benoist, l'attrice sembra davvero serena, e non ha rilasciato nessun commento al riguardo fin'ora.

In attesa di avere altre informazioni sui nuovi episodi di Supergirl, la serie tv che vede protagonista una delle eroine più potenti di sempre, ricordiamo che su Italia Uno stanno andando in onda il sabato pomeriggio le puntate della quarta stagione di Supergirl.