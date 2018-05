Melissa Benoist rivela che Supergirl affronterà presto una cruda ed inaspettata realtà

L’Ultima Figlia di Krypton sta ricevere un aiuto inaspettato nella lotta contro la terribile Worldkiller , ma l’attrice Melissa Benoist, interprete di Kara Danvers/Supergirl, rivela che una spaventosa realtà attende la Ragazza d’Acciaio nell’immediato futuro.

Nella puntata della scorsa settimana, intitolata "Shelter from the Storm", una discepola del cosiddetto Culto di Rao fondato da Thomas Coville ha rubato un importante diario che contiene dei segreti kryptoniani e soprattutto delle preziose informazioni che potrebbero aiutare Supergirl a salvare Sam (Odette Annable) dal suo terribile alter ego: Reign.



Sebbene l’aiuto di Tanya (Nesta Cooper) potrebbe migliorare sensibilmente la situazione, Benoist ha rivelato ai microfoni di Entertainment Weekly che il Culto è cambiato molto, divenendo persino più spaventoso di un tempo: “Quello che sta per affrontare è davvero snervante, per lei. Ha visto il modo in cui credevano in lei quando adoravano Supergirl, ma penso che quel treno sia ormai uscito dai binari. […] Adesso adorano le Worldkiller, quindi [il Culto] è diventato piuttosto sinistro”.



Ma com’è possibile che il Culto di Rao abbia voltato le spalle alla Ragazza d’Acciaio per venerare invece la sua tremenda rivale? Se ricordate, quando Reign ha assaltato la prigione di National City, uccidendo guardie e prigionieri, si è imbattuta nello stesso Coville, che successivamente è apparso nella Fortezza del Santuario in veste di suo alleato.



È probabile che dopo la sconfitta di Supergirl da parte della Reign, Coville ed il Culto abbiano effettivamente creduto alla realizzazione della profezia secondo cui la Wordlkiller porterà il mondo alla “fine del giorni”. Di conseguenza, non è escluso che proprio questo li ha abbia spinti a spostare la propria fede verso la criminale.

Fortunatamente Supergirl non dovrà affrontare il nuovo Culto di Rao da sola, poiché Mon-El (Chris Wood) ha deciso di restare nel presente ed assisterla nella lotta contro la criminale Reign. Il principe di Daxam, secondo voi, tornerà mai nel futuro dalla moglie Imra (Amy Jackson)?