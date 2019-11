Melissa Benoist: il supporto del marito Chris Wood dopo il video sulle violenze subite

Melissa Benoist è conosciuta soprattutto per il ruolo da protagonista nel serial dell'Arrowverse, Supergirl, ma nelle ultime ore sta facendo molto parlare di sé per il video condiviso sui social nel quale rivela le violenze domestiche subite in passato da un suo ex partner, raccontando le conseguenze emotive, fisiche e psicologiche.

Inoltre l'attrice ha approfondito anche la 'lunga e tortuosa strada di guarigione e riconciliazione', in cui si trova attualmente.

Dal momento della pubblicazione del video, l'account di Melissa Benoist ha ricevuto il supporto unanime dei suoi fan e dai suoi colleghi, con l'hashtag #IStandWithMelissa diventato uno degli argomenti di tendenza sul web da mercoledì.

Tra i messaggi di supporto anche quello di Chris Wood, ex co-star in Supergirl e soprattutto marito di Melissa Benoist.



Wood ha scritto un tweet in cui racconta che trascorrerà il Ringraziamento così come tutti giorni; baciando sua moglie e stringendola teneramente.

Il video di Benoist, intitolato 'La vita non è sempre ciò che sembra', racconta il percorso della relazione avuta dall'attrice con il suo molestatore, cresciuto nell'attenzione fino a sfociare in abusi fisici, che le hanno causato un danno permanente all'occhio, che l'attrice cercò di nascondere goffamente - come ammesso da lei stessa - durante un'intervista del 2016 con Jimmy Fallon.

