Melissa Benoist svela le violenze domestiche subite da un ex fidanzato

Melissa Benoist, ha confessato sui social di essere stata vittima in passato di violenze domestiche. L'attrice ha raccontato nei dettagli la violenza subita e le complesse emozioni che ha provato durante quel periodo, com'è uscita dalla relazione e quella che ha definito 'la lunga e tortuosa strada della guarigione e della riconciliazione'.

Nel video, intitolato 'La vita non è sempre ciò che sembra', Melissa Benoist ha letto una dichiarazione che aveva scritto, ammettendo ai suoi follower di essere piuttosto nervosa, aprendosi successivamente alla sua esperienza personale.

Nel corso del video, della durata di quasi quindici minuti, Melissa Benoist non identifica il suo molestatore ma spiega nel dettaglio il percorso della loro relazione.



Descrive l'attenzione che il molestatore le ha riservato, di come l'ha fatta sentire speciale fino a quando non hanno iniziato a frequentarsi, fino a quando quell'attenzione si è trasformata in gelosia, in controllo del comportamento, e infine in un grave abuso fisico. Descrive nei particolari anche il cosiddetto periodo da 'luna di miele' quando, dopo un abuso, l'autore della violenza si scusa e promette di cambiare, salvo poi ripetere lo stesso comportamento.

Benoist in particolare descrive un episodio violento, probabilmente uno degli ultimi, nei quali spiega la sua goffaggine durante un'intervista con Jimmy Fallon nel 2016.

Secondo la National Coalition Against Domestic Violence, in media quasi venti persone al minuto vengono maltrattate fisicamente da un partner negli Stati Uniti. Nel corso dell'anno il numero è equivalente ad oltre dieci milioni di donne e uomini. Una donna su quattro subisce violenze fisiche dai partner e/o stalking con conseguenze come lesioni, paura, disturbo da stress post-traumatico, contrazione di malattie a trasmissione sessuale e molto altro. Per gli uomini si tratta di una media di uno su nove.

