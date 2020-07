Melissa Fumero: chi è la star di Brooklyn Nine-Nine, tutto sulla sua vita

Brooklyn Nine Nine è in pausa in seguito alla difficile situazione che si è creata dopo il Black Lives Matter. Un brutto colpo per i fan di Melissa Fumero, interprete della detective Amy Santiago nella serie comica.

Nata nel 1982 da genitori cubani, Melissa Gallo (questo il suo nome da nubile) è cresciuta con il desiderio di entrare nel mondo della recitazione, e nel 2003 ha compiuto il suo primo grande passo verso la realizzazione del suo sogno: si è laureata in teatro presso la New York University. Fresca di studi, ha iniziato a recitare per la soap opera Una vita da vivere, per poi farsi notare in diversi episodi della celebre Gossip Girl.

Sebbene abbia avuto modo di lavorare come comparsa anche in molte altre serie come Royal Pains, Men at Work e The Mentalist, è approdata al successo nel 2013, quando è stata accolta nel cast di Brooklyn Nine-Nine. Qui è riuscita a debuttare anche nel mondo della regia, girando un episodio della sesta stagione.

Per quanto riguarda la vita privata si sa poco, se non che a farle battere il cuore ci ha pensato suo marito David Fumero, conosciuto sul set della sua prima soap opera. La coppia è felicemente sposata e ha due figli, l'ultimo dei quali nato proprio ad inizio 2020. Durante la sua prima gravidanza l'attrice ha deciso di non prendersi un periodo di riposo, ed ha recitato fino al nono mese in Brooklyn Nine-Nine. Quando non è stato più possibile nascondere la sua gravidanza, gli sceneggiatori hanno pensato di fare in modo che il suo personaggio si fingesse incinta, per svolgere un'indagine all'interno di un carcere femminile.

Se il pubblico è molto affezionato a lei, il suo collega Terry Crews è stato preso di mira in seguito ai sui tweet riguardo al Black Lives Matter.