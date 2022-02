Melissa Fumero si unisce al cast della nuova serie sull'ultimo store di Blockbuster

Secondo quanto riportato, Melissa Fumero si unirà a Randall Park nel cast della serie su Blockbuster. Si tratterà di uno show comedy composto da 10 episodi e prodotto da Netflix, che racconterà le avventure degli impiegati nell'ultimo Blockbuster rimasto aperto negli USA.

Nello show creato da Vanessa Ramos, il negozio si trova in "un centro commerciale morente in una città morente", ed è popolato da commessi depressi e una clientela di folli. Un contesto in verità molto diverso da quello dell'ultimo store rimasto aperto, che si trova in una struttura autonoma a Bend, nell'Oregon, e non sembra essere popolato da dei commessi e da una clientela così insoliti.

Fumero, che viene da Brooklyn Nine-Nine, lavorerà nuovamente con Ramos, che aveva conosciuto proprio grazie alla celebre sitcom. Nello show sull'ultimo Blockbuster l'attrice interpreterà Eliza, raccontata come "una madre devota il cui matrimonio con l'amore del liceo è in crisi. Ha lasciato Harvard dopo un semestre per la famiglia e ora lavora da Blockbuster insieme a Timmy come sua fidata Numero 2, e forse anche qualcosa in più".

Dei presupposti molto interessanti, che lasciano sicuramente spazio a una buona dose di umorismo. La cosa incredibile, in ogni caso, è che a produrre questa serie sia proprio Netflix, che è decisamente responsabile del crollo di Blockbuster, avvenuto proprio in concomitanza dell'ascesa del servizio streaming.