Melissa George affiancherà Justin Theroux in Mosquito Coast, la nuova serie di Apple TV+

All'interno di Apple TV+, la piattaforma streaming di Apple, sarà disponibile la serie TV Mosquito Coast basata sul libro di Paul Theroux, zio dell'attore Justin Theroux. Nel cast sarà presente anche l'attrice australiana Melissa George.

Il colosso della tecnologia ha fatto il suo ingresso all'interno del competitivo mondo delle piattaforme di video streaming lo scorso 1 novembre. Potrà contare su nomi di riferimento all'interno dello star system di Hollywood, come dimostrano il progetto con Spielberg e la serie Masters of the Air o il teaser di Servant, la serie affidata al regista M. Night Shymalan.

Ad aumentare il numero di titoli presenti all'interno del catalogo di Apple ci sarà anche Mosquito Coast, serie TV che in passato aveva ricevuto un adattamento cinematografico con il film del 1986 che poteva contare nel cast Harrison Ford e il purtroppo scomparso prematuramente River Phoenix. Il nuovo adattamento, invece, potrà contare sulla presenza dell'attrice Melissa George (Mulholland Drive) che vestirà i panni della moglie del personaggio interpretato da Justin Theroux, Margot.

La trama di Mosquito Coast racconta la vita di Allie (Theroux) un uomo che decide di fuggire dal caos e e dal consumismo che pervade la società moderna per stabilirsi in una giungla dell'America centrale insieme alla propria famiglia. Oltre a Theroux e George sono presenti nel cast anche Gabriel Bateman (Charlie) e Logan Polish (Dina).

Cosa ne pensate di questa serie e dei futuri progetti per Apple TV+? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti. Nel frattempo, per gli amanti della tecnologia, potrà interessare sapere che in un recente test il 4k di Apple TV+ ha superato Netflix.