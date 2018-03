Melissa Joan Hart torna in tv con una serie culto degli anni '90, il revival di "Clarissa"

- titolo originale "Clarissa Explains it all", è una serie andata in onda negli anni '90 nella quale Clarissa Darling, la Joan Hart, è una ragazza adolescente che, guardando la telecamera, descriveva le cose che le succedevano: scuola, ragazzi, brufoli e un fratello rompiscatole, ai telespettatori. Adesso avremo il revival.

Sulla scia dell'ondata di reboot e revival di una marea di prodotto cinematografici - nonché televisivi, vedi Will e Grace e Pappa e Ciccia - ecco tornare in tv anche il personaggio di Clarissa, interpretato, ancora una volta, da Melissa Johan Hart che riprenderà il personaggio, ormai adulto.

La serie originale si svolgeva in una piccola cittadina dell'Ohio e i protagonisti dello spettacolo erano Clarissa Darling, la sua famiglia (composta da papà Marshall, mamma Janet e il fratellino Ferguson), e il suo migliore amico Sam che entrava sempre dalla finestra della camera di Clarissa, come Joey Potter in Dawson's Creek...

La cosa interessante era che il rapporto fra Clarissa e Sam era una novità in televisione, raramente infatti, in una serie-tv, si vedevano una ragazza e un ragazzo solamente amici, senza implicazioni sentimentali. Clarissa aveva anche un piccolo cucciolo di caimano di nome Elvis che teneva in una sabbiera.

La serie venne girata ai "Nickelodeon Studios" di Orlando, in Florida ed è proprio l'emittente che adesso vuole mandare in onda il revival.

Se il reboot di Clarissa diventerà effettivamente una realtà - lo sviluppo è ancora in fase iniziale e le trattative non sono ancora concluse - la Hart non solo reciterà, ma produrrà anche in qualità di produttore esecutivo, con la sua Hartbreak Films. Il creatore di Clarissa, Mitchell Kriegman, è in trattativa per tornare sia come autore, che come produttore esecutivo e, presumibilmente, dovrebbe anche fungere da showrunner nel caso in cui il progetto andasse in porto. I dettagli, al di là di quanto riportato ora, sono scarsi, e al momento non è chiaro se altri membri del cast originale torneranno al fianco della Hart.

Voi lo vedevate questo telefilm? Ditecelo nei commenti, qui sotto!