Melissa McBrde di The Walking Dead: 'La scena con Alpha è stata intensa'

La decima stagione di The Walking Dead è finalmente disponibile e tra gli eventi più attesi dai fan c'è il famigerato scontro con i temibili Sussurratori. Melissa McBride, interprete del personaggio di Carol, ha parlato di ciò che ha provato quando si è confrontata con l'attuale villain più pericoloso: Alpha.

Nonostante il record negativo della premiere, la nuova stagione di The Walking Dead si prospetta come una delle più apocalittiche e conflittuali, per via della presenza dei misteriosi antagonisti e del loro leader.

Uno dei personaggi maggiormente coinvolto da un punto di vista emotivo con i Sussurratori è sicuramente Carol, che ha dovuto affrontare la perdita del proprio figlio Henry (Matt Lintz) ucciso proprio per mano dell'enigmatica e imperscrutabile Alpha (Samantha Morton). Il tragico evento ha portato anche alla separazione della donna con il marito King Ezkiel (Khary Payton).

Alla ricerca di vendetta, abbiamo visto Carol, durante il finale della premiere, attraversare il territorio dei Sussurratori e trovare Alpha per la prima volta dopo la morte del figlio, fissandola diritta negli occhi.

Parlando a Talking Dead l'attrice si è espressa così sul suo personaggio e sulla scena che ha coinvolto anche Alpha:

"Si è trattata di una scena intensa quando l'abbiamo vista. Quando la stavamo girando, lo abbiamo fatto in modo separato. Lei non si trovava lì in quel momento, così ho immaginato come se lei mi stesse fissando e io stessi fissando lei. E quando la vedo è stato come un leone che esce dalla propria tana".

La decima stagione di The Walking Dead ha debuttato lo scorso 6 ottobre all'interno del network AMC. La serie è disponibile anche in Italia su Sky e per la precisione nel canale FOX. Qualora non l'abbiate ancora visto, vi lasciamo al promo della seconda puntata.