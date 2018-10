Melissa McBride è entusiasta della nuova showrunner di The Walking Dead ed accenna al film

Melissa McBride, l'attrice che interpreta Carol Peletier dalla prima stagione della fortunata serie TV The Walking Dead, dice la sua sulla nuova showrunner Angela Kang e sui film e gli spinoff che dovrebbero uscire in futuro.

"E' molto più carina di Scott Gimple. E' davvero carina, e mi piacciono le sue scarpe!" ha scherzato la McBride per poi proseguire: "A parte gli scherzi, è una sceneggiatrice davvero concentrata sul suo lavoro, mi piace molto lavorare assieme a lei. Mi ha sorpreso molto la piega che ha preso questa stagione rispetto ai primi episodi, c'è un tocco molto più cinematografico nel modo in cui utilizza i paesaggi nelle riprese, o gli oggetti di scena, o nel fatto che tutti i suoi partner si prendano carico di ciò che fanno e di quello che hanno creato."



Angela Kang ha sostituito il precedente showrunner, Scott Gimple:"E' un'ottima leader e riesce a comunicare perfettamente con tutti i reparti della produzione. Non puoi paragonarla a Gimple, sono due personalità completamente diverse. Lo show ha avuto diversi showrunner e tutti hanno comunicato il loro punto di vista nelle puntate su cui hanno lavorato."



Sugli spinoff e sui film di prossima uscita invece si è espressa così:"Quando io e Angela incontriamo Scott al massimo ci scambiamo un saluto e gli chiediamo come sta. E' molto reticente, sta lavorando a progetti di cui non può proprio parlare. Sì, sono entusiasta per i film. Non ne so niente. Sono entusiasta per tutto quello che uscirà dal mondo di The Walking Dead. La serie si sta espandendo, non so in quale direzione, ma sta succedendo. Spero di poter far parte di quest'espansione!"



The Walking Dead ritornerà con la nona stagione il 7 ottobre, su AMC.