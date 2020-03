Melissa McBride di The Walking Dead dedica un commovente tweet a Danai Gurira

Dopo il tweet di The Walking Dead dedicato a Danai Gurira, ecco arrivare anche quello dell'attrice Melissa McBride che ha deciso di rendere omaggio alla collega dopo l'addio del personaggio di Michonne alla serie regolare di AMC.

Aspettando di capire se si tratti di un addio definitivo a The Walking Dead - l'unica certezza, per adesso, è che non dovrebbe più comparire nello show principale - i fan e il cast salutano Gurira, presente all'interno della serie dal finale della seconda stagione.

L'interprete del personaggio di Carol ha pubblicato sul proprio account di Twitter un post dedicato all'attrice, contenente il tweet originale del profilo di The Walking Dead accompagnato dalle emozionati frasi 'She is one of the most inspiring - and inspired! - of beautiful being that i know. I'm grateful. Looking forward... she's been very busy!'.

Dopo otto anni, dunque, Michonne non farà più parte di The Walking Dead. Questo, però, non esclude un suo ritorno all'interno dell'universo televisivo di AMC, sopratutto dopo gli eventi mostrati nel tredicesimo episodio, intitolato What We Become, dove abbiamo assistito al ritrovamenti di alcuni oggetti che potrebbero essere collegati alla sparizione di Rick Grimes (Andrew Lincoln) che sarà presente in una trilogia di film dedicati alla celebre serie zombie.

Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo alle dichiarazioni di Danai Gurira sul ritorno di Michonne nei film di The Walking Dead, mentre vi ricordiamo che il prossimo episodio della serie regolare sarà trasmesso in Itala il prossimo 29 marzo su Fox.