Melissa McBride di The Walking Dead dedica un post su Twitter a Rick Grimes

Dopo gli incredibili eventi dell'ultimo episodio di The Walking Dead che hanno portato a una clamorosa scoperta di Michonne, l'attrice Melissa McBride ha pubblicato su Twitter un'immagine dedicata a Rick Grimes accompagnata da un hasthag molto particolare.

In What We Become il personaggio interpretato da Danai Gurira - ormai giunta a dare l'addio a The Walking Dead - si è imbattuta in alcuni indizi relativi a Rick, scomparso durante la precedente stagione della show di AMC e creduto ormai morto dalla maggior parte dei protagonisti.

Dopo il tredicesimo episodio, però, il ritrovamento di un messaggio inciso sopra la superficie dello schermo di uno smartphone potrebbe far pensare che nella futura trilogia di film dedicati al personaggio interpretato da Andrew Lincoln, potrebbe apparire Michonne con l'obiettivo di riportarlo a casa.

A dare speranza a questa ipotesi ci ha pensato anche McBride (Carol) attraverso il suo post all'interno del noto social network. L'attrice sembra riporre tutte le proprie speranze in Michonne, come confermato dagli hasthag che ha utilizzato: TheWalkingDead, Michonne, BringHimHome.

Si tratta di una speranza che potrà prendere forma nella trama dei film dedicati a Rick? Non ci rimane che aspettare l'uscita dei lungometraggi e attendere il finale della decima stagione della serie regolare, che tornerà il prossimo 29 marzo con il quattordicesimo episodio intitolato Look at the Flowers.