Melissa McBride di The Walking Dead parla dei cambiamenti di Carol

Come avete potuto leggere nella nostra recensione di The Walking Dead 10, Carol è stata tra i protagonisti più importanti della stagione. Ecco cosa ne pensa Melissa McBride dell'evoluzione del suo personaggio.

L'attrice originaria del Kentucky ha risposto alle domande dei giornalisti di ComicBook.com, rivelando quale è stata la sua reazione una volta scoperto che è stata lei a liberare Negan e ad ideare un piano insieme a lui: "Ho scoperto dopo un po' di tempo che è stata Carol e la mia reazione è stata, Wow? Davvero? Allora potrò lavorare insieme a Jeffrey Dean Morgan?". L'intervistatore continua poi chiedendo se, il non essere stata presente durante la scena dell'omicidio di Abraham e Glenn, possa aver aiutato il suo personaggio a fidarsi dell'ex leader dei Saviors: "Sicuramente sa cosa è successo e ha sentito i racconti, per lei è quasi un personaggio mitologico perché non era presente. È la prima volta che li vediamo insieme e penso che sia la prima volta che si incontrano. Quindi c'è da considerare anche questo fattore, lei inoltre sa di cosa è capace lui, mentre Negan ha solo da guadagnarci dal fatto che lei stava cercando un complice per uccidere Alpha".

L'intervista continua poi chiedendole se per Carol è più facile chiudersi in sé stessa per affrontare le cose, considerando il suo passato: "Sicuramente. Tutto quello che era fa parte del suo carattere di adesso, nel bene e nel male".

Se cercate altre indiscrezioni sulla serie, vi segnaliamo questa intervista alla showrunner di The Walking Dead.