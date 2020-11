Melissa McCarthy: i 5 ruoli più importanti della star di Mike & Molly

Sono poche le volte in cui si è fortunati di vivere in un periodo in cui un'attrice particolarmente talentuosa diviene parte attiva ad innumerevoli progetti, portando un enorme carisma e carattere a ogni ruolo sia in televisione che al cinema. Melissa McCarthy è proprio uno di quei talenti.

Durante la sua permanenza a Hollywood, ha dimostrato di essere una delle migliori attrici comiche che ci possano essere in circolazione, oltre a mostrare di avere grandi capacità recitative. Ecco, quindi, le sue migliori 5 performance che vanno ben oltre il ruolo di protagonista nella sitcom Mike & Molly:

Copia originale (2018): sebbene sia, ovviamente, più conosciuta come attrice comica, questo film, basato sul libro di memorie di Lee Israel, ha mostrato di avere tutte le carte in tavola per recitare in un dramma. Ciò che è veramente notevole di questo film è la misura in cui McCarthy riesce a infondere in Israel così tanto pathos ed energia grezza da non poter fare a meno di identificarsi con lei, anche se a volte verrebbe di condannarla aspramente. Non sorprende che McCarthy sia stata nominata per un Oscar come migliore attrice proprio con questo film. Spy (2015): questo film è una di quelle rarità che non si devono perdere: una commedia di Melissa McCarthy che è riuscita anche a impressionare i critici. È davvero un peccato che molti dei suoi progetti da solista non ricevano l'adulazione della critica, ma troppo spesso i critici lodano la sua interpretazione e criticano aspramente il resto. Questo, invece, riesce a far apprezzare ogni singolo dettaglio, trattando il genere dei film di spionaggio in modo spettacolare, mentre concede a McCarthy il suo tempo di brillare sotto i riflettori. Le amiche della sposa (2011): questo è un film davvero unico nel suo genere. Mentre la commedia demenziale è un punto fermo per gli uomini, è molto più raro vedere donne a cui viene data l'opportunità di essere sopra le righe e comportarsi male in pubblico. Sebbene il film sia principalmente incentrato sull'amicizia tra Annie di Kristen Wiig e Lillian di Maya Rudolph, non c'è dubbio che sia il ruolo di McCarthy nei panni della terrena e viscerale Megan che minaccia di rubare la scena e che conferisce al film tanto del suo fascino pungente. Una mamma per amica: questa serie, una di quelle che hanno davvero contribuito a consolidare prima il network WB e più tardi la CW, è fin da subito diventata una sorta di classico, e sebbene sia andata in onda fino al 2007 è stata successivamente ripresa per alcuni episodi in 2016. È stato anche uno dei primi grandi successi nella carriera di McCarthy. Nello spettacolo, ha interpretato il personaggio di Sookie St. James, la migliore amica di Lorelei. In seguito sarebbe apparsa in un episodio della serie revival. Samantha Chi?: è una di quelle serie televisive che, nonostante il suo grande cast e la sua eccellente scrittura, non ha mai veramente trovato il pubblico di cui aveva bisogno per essere un successo assoluto. Tuttavia, Christina Applegate brilla nei panni della titolare Samantha, che si sveglia da un coma con un'amnesia e non si rende conto che persona orribile fosse prima del coma. Qui, McCarthy interpreta Dena, un'amica d'infanzia che gradualmente diventa una specie di angelo custode per Samantha, aiutandola a tirare fuori il buono che c'è in lei.

Sapevate che Mike & Molly è stata cancellata e che la sesta stagione è stata l'ultima?