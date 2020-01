Melissa McCarthy si unisce al cast di Nine Perfect Strangers, la serie con Nicole Kidman

Nuovi, interessanti arrivi in casa Hulu che dopo aver scritturato Nicole Kidman per la serie Nine Perfect Strangers aggiunge un'altro asso nella manica alla sua prossima produzione: a dare ulteriore brio arriverà Melissa McCarthy, appena confermata nel cast.

Lo show è ispirato all'omonimo romanzo di Liane Moriarty ed è ambientato in un centro benessere che promette di donare rinnovata vitalità ed energie agli stressati uomini e donne d'affari, ormai esausti a causa del troppo lavoro e dello stress che grava su di loro.

A vegliare sugli ospiti durante il ritiro ci sarà la direttrice del resort Masha (Nicole Kidman): il suo scopo? Far sentire i suoi ospiti a casa e ringiovanire le loro menti e corpi stanchi... Un personaggio ben noto alla Kidman, che abbiamo visto in un ruolo simile in La donna perfetta (2004), sebbene la pellicola avesse toni decisamente più umoristici.

Infatti, qualcosa di sinistro avviene in questo resort e uno degli (s)fortunati ospiti sarà Francis, interpretata proprio da McCarthy, la quale sarà anche alla sua prima prova come produttrice televisiva e alla seconda performance come protagonista TV dopo Mike e Molly.

La Kidman avrà i medesimi, duplici, incarichi di protagonista e produttrice, mentre gran parte del restante team di tecnici di Nine Perfect Strangers sarà composto dalla squadra che ha prodotto Big Little Lies, altro adattamento dei romanzi di Moriarty targato HBO con protagonista Meryl Streep