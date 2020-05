Melissa Rauch di The Big Bang Theory celebra la nascita del figlio con un commovente post

Se Jim Parsons era spaventato dal futuro dopo la serie che lo ha reso celebre, la Bernadette di The Big Bang Theory sa bene che nel prossimo periodo sarà impegnata a crescere il suo secondogenito appena nato.

Nell'annunciare la nascita del secondogenito Brooks Rauch, l'attrice ha voluto condividere su Instagram un pensiero sul difficile periodo che stiamo vivendo , non il migliore per partorire. Per questo ha voluto ringraziare tutti per il supporto ricevuto.

"Sono incredibilmente grata e piena di gioia nell'annunciare la nascita di nostro figlio, Brooks Rauch, che abbiamo appena accolto nel mondo e direttamente nei nostri cuori. Il suo arrivo è stato reso possibile, in gran parte, grazie agli eroi in prima linea, le infermiere e i dottori che sono venuti e trovarmi ogni giorno per assicurarsi che la vita continuasse a marciare nella direzione giusta, nonostante le circostanze".

Un periodo surreale per mettere al mondo un bambino, come sottolinea Rauch. Per supportare al meglio tutte le donne incinte (definite simpaticamente "Pandemamamas") ha voluto scrivere un vero e proprio articolo consultabile dal link sul suo profilo Instagram: "Non sono estranea alla perdita e al lutto sulla strada verso la maternità, per cui tutti voi che state combattendo contro l'infertilità o contro un lutto, sappiate che siete nel mio cuore e vi mando tanto amore".

Un bel messaggio che non avrà mancato di rassicurare le donne in dolce attesa in questo periodo. Intanto l' emozionante post di Kunal Nayyar ci ricorda che è trascorso più di un anno dalla fine di The Big Bang Theory.