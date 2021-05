Melissa Rauch torna in TV: ecco il nuovo progetto della la star di The Big Bang Theory

Era dall'ultima stagione di The Big Bang Theory che non vedevamo Melissa Rauch sul piccolo schermo. Adesso però l'interprete di Bernadette torna come protagonista in una serie TV.

La Rauch sarà tra i protagonisti di The Night Court, serie sequel dell'omonima legal comedy di NBC Night Court (da noi conosciuta con il titolo di Giudice di Notte) creata da Reinhold Weege nel 1984. La serie andò avanti per 9 stagioni fino al 1192, per un totale di 193 episodi, e si aggiudicò 7 Emmy Award. In Italia venne trasmessa da Italia 1.

Nel nuovo show, che vedrà il ritorno di John Larroquette nei panni di Dan Fielding, Rauch avrà il doppio ruolo di leading lady e produttrice esecutiva. Stando a quanto riportato da Deadline, infatti, la star di The Big Bang Theory avrebbe dovuto semplicemente comparire tra i produttori del reboot per Warner Bros TV, ma dopo averne letto la sceneggiatura ha deciso di parteciparvi anche in qualità di attrice nel ruolo di Abby Stone "Figlia del compianto Harry Stone, che seguirà le orme del padre nel presiedere sulla tribunale notturno di Manhattan e cercare di riportare l'ordine nella crew piena di gente cinica e stravante (in primis l'ex-procuratore Dan Fielding)".

Al momento non vi sono commenti da parte di NBC e WBTV.