Melissa Rosenberg, creatrice di Jessica Jones, dice come la pensa sul movimento #MeToo

La showrunner e creatrice dello show Marvel/Netflix Jessica Jones, Melissa Rosenberg, ha deciso di esprimersi riguardo il movimento che ha preso ultimamente piede a Hollywood, il #MeToo

La Rosenberg ha definito il movimento e i suoi effetti sull'industria dell'intrattenimento a dir poco "straordinari". Jessica Jones parla di una ragazza, Jessica appunto, che acquisisce capacità straordinarie dopo aver subito un terribile incidente automobilistico. Nella serie, una parte importante della vita della Jones, è la sua migliore amica Trish (Rachel Taylor): le due donne hanno in comune un passato traumatico che comprende la violenza sessuale. Un tema oggi molto attuale, come la stessa Rosenberg ha tenuto a specificare, dopo tutto il polverone alzato dal caso Harvey Weinstein.

Ecco cosa ha detto la Rosenberg a ScreenRant riguardo il #MeToo:

"Avevamo già scritto e girato tutti gli episodi prima che uscisse fuori la questione Harvey Weinstein. Un anno prima che questa storia accadesse noi stavamo scrivendo quella storia. È comunque una cosa risaputa, si sa che cose del genere accadono. Penso poi che ciò che ha fatto esplodere la questione di Harvey Weinstein sia stato il fatto che erano troppe le persone coinvolte che, uscite allo scoperto tutte insieme, hanno contribuito a far scoppiare il caso. E' iniziata in sordina, diciamo che tutti sapevano che era una cosa sbagliata e poi si sono resi conto che era anche illegale, ad un certo momento. Però si accettava tutto; poi però qualcuno ha deciso di alzare la testa e, finalmente dire "no"! E la stessa cosa è successa, per pura casualità, contemporaneamente nel nostro show, che abbiamo mandato in onda più o meno nello stesso periodo dello scandalo e della nascita del movimento. Sembra una premonizione ma non lo è, tutti sapevano come andavano le cose."

Poi ha continuato dicendo:

"Dal punto di vista personale, credo sia stato davvero straordinario il fatto che sia nato questo movimento; è stato un grande passo avanti, ora si parla di queste cose apertamente. Sono davvero convinta che questo sia fantastico per qualsiasi donna."

Che sia davvero un momento di cambiamento che segnerà la nostra epoca?