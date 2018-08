Melissa Rosenberg lascerà Jessica Jones dopo la terza stagione

La showrunner Melissa Rosenberg ha deciso di lasciare Jessica Jones dopo la terza stagione. Il The Hollywood Reporter conferma che la Rosenberg ha firmato un contratto esclusivo con la Warner Bros. Television per sviluppare ulteriori progetti televisivi con lo studio.

Secondo il sito, Netflix non voleva assolutamente perdere Melissa Rosenberg, per via del successo delle due stagioni di Jessica Jones, ma una guerra di offerte tra la piattaforma digitale e la Warner Bros. Television ha portato quest'ultima a vincere. La Rosenberg è stata essenziale nel portare l'antieroina dei fumetti Marvel in televisione: ha sviluppato il serial sin dai tempi in cui la Marvel aveva provato a svilupparlo con ABC, per poi seguire lo studio nella sua versione Netflix.

"Tutte le mie attenzioni restano nei confronti del cast e del team creativo di Jessica Jones fino al completamento della terza stagione" ha confermato la showrunner in un comunicato stampa "Continuerà ad essere un highlight della mia carriera aver lavorato con la Marvel Television e con Netflix. Siamo eternamente grati agli spettatori che hanno supportato ogni piccolo passo nel viaggio di Jessica, che è interpretata in maniera straordinaria da Kysten Ritter e dal cast incredibile che include Rachael Taylor, Eka Darville e Carrie-Anne Moss. Abbiamo avuto tanti storytellers talentuosi a bordo di questo show, che sono onorata di poter chiamare amici e collaboratori. Mentre non vedo l'ora di potervi far vedere questa terza stagione, sono eccitata dalla possibilità di poter esplorare nuovi progetti alla Warner Bros. Television e spingere me stessa verso nuove direzioni differenti a livello creativo".

Questo vuol dire che se Jessica Jones verrà rinnovata per una quarta stagione, la Marvel dovrà trovare un nuovo showrunner. Vi terremo aggiornati.