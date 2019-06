Melissa Rosenberg sulle somiglianze tra Trish e Daenerys nel finale di Jessica Jones

Nel corso di una lunga e recente intervista, Melissa Rosenberg, autrice e sceneggiatrice di Jessica Jones, ha parlato delle somiglianze tra due personaggi all'apparenza lontanissimi: Trish e Daenerys di Game of Thrones.

In particolar modo, il reporter del magazine suggerisce una somiglianza tra gli archi narrativi dei due personaggi nelle loro ultime stagioni, con Daenerys tramutatsi in una spietata dittatrice nel penultimo episodio di Game of Thrones, mossa che ha portato alla sua tragica fine, e Trish trasformatasi in assassina dopo la morte subita nel corso dell'ultima stagione di Jessica Jones, che ha inevitabilmente portato allo scontro finale con la protagonista, amica e sorella.

"Ho seguito Game of Thrones - ha commentato la Rosenberg - e non avevo realmente fatto questa connessione, ma hai assolutamente ragione. Quello che amo di entrambi questi due personaggi è che le storyline di entrambi non sono indirizzate nello specifico al loro gender di appartenenza. Il potere corrompe e logora tutti, che tu sia donna o uomo. Quindi alla fine rimangono queste interessantissime storie riguardo una persona che sta reagendo al potere. Jessica è potente, sta prendendo un'altra serie di decisioni. Jon Snow è potente anche lui, e sta arrivando alle conclusioni. Per fortuna, c'è ancora qualcosa che ci lega e unisce in questo mondo.

"Quando tutto è iniziato, Jessica Jones era l'unico supereroe donna sullo schermo ed era una persona sì potente ma anche a pezzi, danneggiata e traumatizzata. Da allora ne sono arrivate altre, e come pubblico è meraviglioso poter vedere questi personaggi femminili essere così complessi. Non sono definiti dal loro gender, ma dalla loro umanità. In questo caso, penso che sia a Daenerys che a Trish sia consentito di seguire quel cammino, quel destino, perché sembra autentico. Ovviamente nel caso di Game of Thrones sono piovute molte critiche ma io sto dalla parte di questa decisione per Daenerys. Penso sia stata la scelta giusta".

La terza e ultima stagione di Jessica Jones è stata diffusa in streaming lo scorso 14 giugno, su queste pagine potete già trovare la nostra recensione completa.