Melissa Rosenberg svela dettagli da Jessica Jones 2 e parla dei Difensori al cinema

Ieri vi abbiamo mostrato la prima foto ufficiale della seconda stagione di Jessica Jones , in cui vedevamoriprendere i panni dell'antieroina Marvel al fianco di, di nuovo nel ruolo dell'Uomo Porpora.

Oggi vi sveliamo qualche dettaglio in più dall'attesa stagione, che dovrebbe debuttare su Netflix nel 2018.

Secondo la sinossi, "l'investigatrice privata di New York, Jessica Jones, sta iniziando a rimettere insieme la sua vita dopo aver ucciso Kilgrave. Ora conosciuta per la città come un'assassina con superpoteri, un nuovo caso, in maniera riluttante, le fa domandare chi sia veramente ed esplora più a fondo nel suo passato".

"Sto cercando di utilizzare il più possibile materiale proveniente dai fumetti" spiega Melissa Rosenberg, showrunner della serie "L'MCU è differente, e probabilmente non saremo in grado di fare storyline parallele. Ma cerco di prendere più pezzi possibili dal fumetto originale, perché è veramente bello. Voglio solo continuare a raccontare di Jessica, una donna danneggiata, che va al di là di Kilgrave".

E riguardo una possibile apparizione di Jessica Jones o dei Difensori al cinema? "Per ora non è prevista" spiega la Rosenberg "Ovviamente lavoriamo anche noi per la Marvel, e se facciamo qualcosa che va contro la loro continuity, ci direbbero di 'no' e ci farebbero tornare sulla retta via, dunque per ora siamo sulla strada giusta. Ma siamo confinati nel nostro piccolo mondo, per capirci".