Melissa Satta e Boateng ai titoli di coda: 'la storia è al capolinea'

A quanto pare, starebbe di nuovo calando il sipario sul matrimonio tra Melissa Satta e Boateng. Secondo quanto riferito dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, la modella sarebbe ormai vicina a dire addio all’ex calciatore del Milan.

Il tutto nonostante i tentativi di quest’ultimo, che avrebbe fatto di tutto per sanare la frattura, ma senza ottenere i frutti sperati.

Chi sostiene che la crisi estiva, che ha preceduto un riavvicinamento che sembrava aver portato serenità in famiglia, non sarebbe mai rientrata ed infatti l’ex Velina, che negli ultimi tempi è diventata popolare sui social per i suoi “Training with Melissa” avrebbe trascorso qualche giorno in compagnia dell’amica Arianna.

A conferma di una frattura insanabile ci pensano anche i segnali indiretti che arrivano da Melissa, che non ha preso parte in tribuna all’ultima partita del Monza, la squadra dove gioca proprio Kevin Prince Boateng.

Le voci su un rapporto ormai ai minimi termini si rincorrono sul web da tempo: lo scorso Agosto era emersa l’indiscrezione che voleva Melissa pronta a mollarlo in Sardegna. Il tutto poi è rientrato con una foto di una cena a lume di candela.

Melissa Satta è stata tra le protagoniste social dell’estate, ma di recente ha anche provocato tutti con un outfit sensuale a Tiki Taka.