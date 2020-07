Melissa Satta in costume al mare strega tutti su Instagram: la foto fa il pieno di like

In molti la definiscono senza mezzi termini la "wag più hot del mondo", ed effettivamente non si può negare l'evidenza. Melissa Satta sta dando spettacolo su Instagram con una serie di fotografie hot in cui si è fatta ritrarre al mare in costume, dove sta trascorrendo qualche giorno di vacanza insieme alla famiglia.

La modella infatti ha pubblicato le fotografie che proponiamo in calce, in cui mostra una forma fisica invidiabile, al punto che molti sostengono come sia migliorata addirittura rispetto a quando faceva la velina con la brasiliana Thais.

Durante la quarantena, la signora Boateng ha tenuto delle dirette in cui ha fatto compagnia ai propri follower con delle sessioni d'allenamento da fare in compagnia, battezzate "Training With Melissa" che stanno continuando anche ora che è finito il lockdown.

Melissa si sta rilassando a Porto Cervo, e mostra tutta la sua contentezza per essere notata nella terra natia, in Sardegna, dove "c'è il mare più bello". Tra coloro che hanno commentato non poteva mancare il marito, Kevin Prince Boateng, con cui ha dato alla luce il figlio Maddox.

Proprio qualche giorno fa Melissa Satta aveva pubblicato un'altra foto in cui metteva in mostra il desiderio di tornare in Sardegna. Mentre con un'altra foto aveva messo in evidenza le sue curve.