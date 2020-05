Melissa Satta in costume mette in mostra il lato b: 'sognando la mia Sardegna'

In uno scatto pubblicato sul proprio profilo Instagram nella serata di ieri, Melissa Satta ha messo in mostra il suo fisico da urlo e le forme perfette, in una fotografia nostalgica scattata probabilmente lo scorso anno sulle spiagge della sua Sardegna.

Non è infatti un caso che l'immagine sia accompagnata dalla didascalia "sognando la mia Sardegna". La signora Boateng, infatti, dopo aver trascorso la prima parte di quarantena insieme al marito ed il figlio ad Istanbul, nelle sue Storie ha annunciato di essere tornata a Milano insieme al piccolo Maddox, ma evidentemente il pensiero va spesso alla sua terra natia, a cui è sempre stata molto legata e che ha spesso ricordato durante interviste e dichiarazioni.

La fotografia è stata inondata di like dai fan, che seguono da sempre con affetto l'ex Velina ed i suoi allenamenti che propone quotidianamente insieme ad amiche e e personal trainer, e sono arrivati commenti entusiasti. "Favolosa" scrive un utente, altri invece ironizzano e scrivono che "più che Sardegna direi Carrara si, è sicuramente marmo di Carrara". Sta di fatto che Melissa Satta sembra già essere pronta per la prova costume e per andare al mare, restrizioni permettendo.

