Melissa Satta, finito il matrimonio con Boateng: arriva l'annuncio su Instagram

Melissa Satta ha annunciato sui social network la fine del suo matrimonio con Kevin Prince Boateng. I due nonostante tutto, sarebbero rimasti in buoni rapporti, per il bene del figlio Maddox nato in Germania nel 2014.

"Dopo un periodo di separazione, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione, nel pieno rispetto delle reciproche posizioni ed in totale serenità, fermo restando che rimarremo l'uno per l'altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox. Grazie per questi 9 anni...e per il regalo più bello....Maddox".

Melissa Satta e Kevin Boateng hanno iniziato a frequentarsi nel 2011. La coppia si è sposata il 25 giugno 2016 a Porto Cervo e si è separata consensualmente nel gennaio 2019, per poi ritornare insieme nel luglio 2019. Negli ultimi mesi, erano molti i rumor relativi alla fine della loro storia e ora sono stati confermati dai diretti interessati. Lo stesso post della Satta è stato condiviso anche dal calciatore ma senza i ringraziamenti finali.

Melissa Satta è stata una delle protagoniste della scorsa estate, le sue foto in bikini hanno mandato in delirio i suoi follower.