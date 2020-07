Melissa Satta mozzafiato in costume, la bella showgirl scalda la Sardegna

La Sardegna è super gettonata per le vacanze estive dei VIP che scelgono la bellissima isola come sfondo per i proprio momenti di relax. Non è da meno Melissa Satta, che come ogni anno mette in mostra il suo corpo statuario nel suo luogo d'origine.

Nessuno aveva dubbi sulla perfetta forma fisica dell'ex velina, e le varie foto pubblicate sui social fanno girare la testa a tutti i suoi follower. Il suo profilo Instagram è pienissimo di immagine che mettono in mostra il suo corpo mozzafiato, e nell'ultimo post un succinto costume rosso, rende evidenti le curve mozzafiato.

Le caviglie sono ricoperte da moltissimi gioielli, i capelli sono totalmente mossi dal vento mentre, un paio di occhiali scuri incorniciano il viso. La posa estremamente sexy lascia ben poco all'immaginazione. La Satta appare seduta sbarazzina e sorridente sulla punta di un piccolo gommone.

A farle compagnia nelle limpide acque sarde ci sono altre varie stelle, prima tra tutti la velina per antonomasia, ovvero Elisabetta Canalis che si gode il sole di casa, mentre si concede una meritata vacanza dagli Stati Uniti. Ricordiamo infatti che la bellissima showgirl vive con suo marito a Los Angeles. Sull'isola c'è anche un'altra collega che presto diventerà mamma cioè Giorgia Palmas che aspetta una bambina da Filippo Magnini. La coppia è al settimo cielo.