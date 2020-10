Melissa Satta, il suo outfit provocante fa impazzire lo studio di Tiki Taka

Il Tiki Taka di Piero Chiambretti ha avuto modo di riabbracciare una vecchia conoscenza. Lo storico programma sportivo di Italia 1 ha infatti accolto nuovamente Melissa Satta, l'ex velina che con il suo outfit provocante ha fatto impazzire tutto lo studio.

Tiki Taka quest'anno è stato totalmente rinnovato. L'addio di Pier Luigi Pardo ha infatti permesso a Chiambretti di modificare il programma, conferendo al tutto il proprio inconfondibile marchio di fabbrica. La signora Boateng ha canalizzato l'attenzione di tutti i presenti e anche del pubblico da casa con una profonda scollatura e con giacca e pantalone bicolor. Il look è risultato maggiormente impreziosito da vertiginosi tacchi a spillo che lasciavano intravedere i suoi molti tatuaggi.

Melissa Satta è stata una delle protagoniste indiscusse di questa estate bollente. Il suo fisico statuario ha fatto sognare gli uomini di tutta Italia. I suoi microbikini sensualissimi e le pose da paura l'hanno resa una delle reginette delle vacanze sarde. A farle compagnia ci ha pensato anche un'altra ex velina. Stiamo parlando di Elisabetta Canalis che tra un bagno nudo in piscina e scatti hot in lingerie ha letteralmente mandato in tilt i social network. Insomma viene da pensare che la Sardegna possa vantare un particolare gene della bellezza e della sensualità.