Melissa Satta allo scoperto su Instagram: ecco chi è il nuovo fidanzato

La vita privata di Melissa Satta ha vissuto ben pochi periodi lontana dalla luce dei riflettori: l'ex-Velina è stata più volte la gioia delle riviste di gossip a suon di relazioni con i vari Daniele Interrante, Christian Vieri e Kevin-Prince Boateng. Ma chi è il nuovo amore della bellissima showgirl?

Sul finire dello scorso anno, ricordiamo, Satta e Boateng avevano annunciato la loro separazione, ponendo fine a una storia che andava avanti dal 2011 e durata il tempo di un matrimonio nel 2016 e di un figlio nato nel 2014. Da allora la nostra ha vissuto un periodo di quiete, mantenendo un profilo piuttosto basso per quanto riguarda la vita privata.

Proprio in queste ultime ore, però, Satta ha confermato le voci che circolavano già da un po' di tempo e che la volevano impegnata in una nuova relazione: in uno dei suoi ultimi post su Instagram, infatti, la modella italiana originaria di Boston si è mostrata in compagnia del suo nuovo fidanzato, l'imprenditore Mattia Rivetti.

La foto in questione è stata scattata a Saint Tropez, dove la coppia si trova attualmente in vacanza, ed arriva in seguito ad alcune indiscrezioni che parlavano di un flirt con Matteo Rivetti, un uomo sposato: equivoco che aveva mandato su tutte le furie la nostra Melissa, immediatamente scesa in campo a difendere la propria privacy e, soprattutto, a smentire ogni pettegolezzo. A giudicare dalle foto, comunque, Satta sembra finalmente aver ritrovato la serenità: la speranza è ovviamente che le cose restino così per un bel po'.