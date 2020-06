Melissa Satta supera la prova costume: la foto Instagram manda in tilt i fan

Melissa Satta continua a stupire i fan di Instagram, e dopo la foto di qualche giorno fa in cui ha mostrato il lato b, sul proprio account presente sul social network di Mark Zuckerberg continua a regalare scatti mozzafiato. Qualche ora fa infatti la showgirl ha pubblicato un altro scatto che ha mandato in visibilio i fan.

L'immagine proviene dallo stesso set fotografico di cui vi abbiamo parlato qualche giorno fa, e mostra la Velina in acqua con un bikini mozzafiato ed un fisico super scolpito, frutto di ore ed ore in palestra, che durante la quarantena ha documentato anche sul proprio account ufficiale Instagram, dove ha impartito qualche lezione ai propri fan.

La fotografia, pubblicata poco più di quindici ore fa, ha rapidamente superato quota 174mila like, a cui si sono aggiunti tantissimi commenti di amici, amiche e fan che non hanno potuto far altro che apprezzare le forme e la sensualità di Melissa, che da sempre è molto amata sui social. I complimenti si sprecano, si va da "esagerata" a "hai un fisico imperioso, in forma smagliante", passando per "che spettacolo" e "di un altro livello". I cuoricini e le faccine si sprecano: Melissa Satta per i follower ha superato a pieni voti la prova costume.