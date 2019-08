Un meme immagina un ritorno in stile Endgame per i desaparecidos di TWD

Non è mai un bene affezionarsi troppo ad un personaggio di una serie come The Walking Dead: i fan di lunga data ne sono consapevoli, avendo assistito alla morte o alla sparizione di una lista di personaggi che, stagione dopo stagione, è diventata sempre più lunga.

Da Carl a Shane, passando per Merle, Abraham, Maggie, Glenn, Tara, Enid fino ad arrivare a Rick Grimes, vero pezzo da novanta che darà probabilmente il definitivo addio alla serie con il film a lui dedicato. Anche Michonne, inoltre, sembra essere prossima a salutare definitivamente Alexandria e dintorni, nonostante le proteste dei fan della Richonne.

Avengers: Endgame, però, sembra aver fornito ai fan un ottimo spunto per cercare di riportare indietro i desaparecidos: esattamente come accade durante la battaglia decisiva contro Thanos, infatti, qualcuno ha immaginato uno spettacolare ritorno di alcuni di questi personaggi tramite portali à la Doctor Strange. Clamoroso colpo di scena in vista per la decima stagione?

Decisamente improbabile, a meno che Marvel ed AMC non decidano di collaborare per un crossover decisamente fuori di testa. L'addio ai personaggi citati sembra destinato ad essere definitivo, e non resta che affidarsi a meme come questo per risollevarsi il morale. The Walking Dead, comunque, sembra essere ancora lontana dalla chiusura: secondo il CEO di AMC la serie ha ancora parecchi margini di crescita.