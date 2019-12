In un meme Rick Grimes non può guardare The Mandalorian...a causa della moglie Lori

Se potesse guardarla, Rick Grimes potrebbe avere qualche difficoltà a vedere The Mandalorian. I fan di The Walking Dead hanno sfornato diversi meme divertenti nel corso degli anni ma l'ultimo potrebbe salire sul podio dei migliori. Per combattere il successo di Baby Yoda sui social, ecco un meme che riguarda il personaggio di Andrew Lincoln.

Rick Grimes non può guardare The Mandalorian perché non può scrivere 'Mandalorian' senza 'Lori', il nome della defunta moglie.

Il meme è piuttosto divertente e sta facendo il giro dei social media. La prima immagine vede Rick guardare il titolo The Mandalorian ed essere entusiasta della serie. Quindi sottolinea 'Lori' nel titolo dello show Disney+, e taglia l'immagine di Rick Grimes con le lacrime agli occhi nella settima stagione dello show.



Il nome della moglie fa scattare i ricordi nella mente di Rick, non solo della sua morte ma anche del suo tradimento con il suo ex migliore amico, Shane, che Rick alla fine dovette uccidere per proteggere gli altri.

Una situazione che spesso è stata motivo d'ilarità, anche grazie allo stesso Andrew Lincoln:"Sarei tornato nei panni di Shane perché in realtà andrei a letto con Lori" aveva scherzato l'attore nel corso di un panel dedicato alla serie.

Shane Walsh, interpretato da Jon Bernthal, è tornato nello show AMC nell'episodio finale della nona stagione di The Walking Dead, l'ultimo con Rick Grimes.

Il personaggio tornerà al cinema anche se i film di Rick Grimes saranno molto diversi dalla serie tv. Inoltre Morgan potrebbe comparire nei film di Rick.