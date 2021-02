Memo Remigi e quella folle passione per Barbara D'Urso: 'Mia moglie mi cacciò di casa'

Memo Remigi ha rivelato di avere avuto una relazione travolgente con Barbara D'Urso quando questa aveva solo 18 anni. Proprio questo folle amore fu la causa del divorzio tra il noto cantante e la moglie ma, tra i due il profondo sentimento che li univa non sarebbe mai finito.

"Lucia mi cacciò di casa, del resto che cosa avrebbe dovuto fare? Così presi un bilocale in affitto per vivere con Barbara. Con lei mi sentivo un po’ un papà che cercava di proteggere una giovane fanciulla bella e inesperta. Mia moglie chiese il divorzio, che arrivò nel 1983. Ma con il divorzio non finì il nostro amore".

La conduttrice di punta di Canale 5 ha confermato questa relazione, rivelando che a quell'epoca Memo Remigi era un uomo molto ambito e che molte donne sarebbero volute essere nei suoi panni. La D'Urso ne era innamoratissima e per lei la differenza d'età aveva poca importanza.

Remigi ha ammesso di essere stato profondamente segnato dalla morte di quella che è stata la sua compagna di vita, e che in questo momento, non si sente pronto per una nuova relazione: "Con lei sono stato insieme una vita, anche se andavo e venivo. Ha sempre accettato e gradito il mio ritorno. Ci siamo conosciuti a 22 anni, e in tutto questo periodo è riuscita a darmi tutto. Da fidanzata, da amante, da moglie e da mamma. Non credo che troverò di nuovo l’amore, sto bene così con gli amorevoli e soddisfacenti ricordi che mi riempiono la vita".