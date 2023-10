In memoria di Matthew Perry: la speciale reunion di Friends torna in onda in suo onore

A seguito della prematura ed improvvisa scomparsa di Matthew Perry, venuto a mancare in queste ore all'età di 54 anni, l'acclamato speciale televisivo Friends: The Reunion tornerà in onda oggi per una programmazione speciale.

Sky Serie ripropone infatti lo speciale che due anni fa ha visto l’attore dell'indimenticabile Chandler Bing riunirsi con gli storici colleghi di set della serie che lo ha reso popolare in tutto il mondo, con Friends: The Reunion che andrà dalle 17.30 su Sky serie per poi essere riproposto alle 19.25 e alle 21.15. Lo speciale sarà anche disponibile on demand su Sky e in streaming in esclusiva sulla piattaforma NOW.

Nello speciale Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer, tutti anche produttori esecutivi dello speciale, ritornano sull’iconico palcoscenico che fece di loro sei, che all’epoca della prima stagione dell’amatissima comedy erano dei quasi esordienti, delle star planetarie: una vera e propria celebrazione dell’esperienza su quel set - lo Stage 24, negli studi Warner di Burbank - e dell’amicizia nata tra quelle scenografie. Oltre a loro, Friends: The Reunion vede alternarsi sul palco un numero impressionante di ospiti d’eccezione, fra cui David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington e Reese Witherspoon.

