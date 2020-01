In Memoriam: le star del piccolo schermo scomparse nel 2019

Variety ha voluto ricordare alcune delle star cinematografiche e televisive che sono scomparse nell'anno appena trascorso. Non mancano i nomi noti ma ci sono anche diversi professionisti meno conosciuti che ci hanno lasciato nel 2019. E in attesa di assistere anche all'In Memoriam degli Oscar, Variety ha voluto dedicare il proprio ricordo.

Oltre alle star del mondo del cinema, anche la tv ha dovuto dire addio a diverse personalità conosciute. Lutto ad inizio anno per Beverly Hills 90210; Luke Perry è scomparso lo scorso 4 marzo a causa di un ictus all'età di 52 anni mentre Valerie Harper - Rhoda Morgenstern del The Mary Tyler Moore Show - è scomparsa il 30 agosto all'età di 80 anni.



Bill Macy, che interpretava il marito di Maude nella serie tv Maude (trasmessa in Italia anche con il titolo Una signora in gamba), è morto il 17 ottobre a 97 anni.

Diahann Carroll, che interpretò l'infermiera Julia nella serie tv Giulia - prima afroamericana a interpretare un personaggio sul piccolo schermo diverso da quello di una domestica - è morta il 4 ottobre a 84 anni.

Star anziane ma anche giovani. Addio a Cameron Boyce, uno dei volti simbolo di Disney Channel, morto improvvisamente lo scorso 6 luglio a soli 20 anni. L'8 dicembre è scomparso il veterano del piccolo schermo René Auberjonois, volto noto di Star Trek: Deep Space Nine. Dopo il suo ritorno nel revival di Twin Peaks, è scomparsa lo scorso anno a causa di un cancro Peggy Lipton. Aveva 72 anni.

Il 14 maggio è morto Tim Conway, comico e doppiatore di SpongeBob; risale all'8 dicembre invece la scomparsa dell'animatore Caroll Spinney. Un'altra co-protagonista di The Mary Tyler Moore, Georgia Engel, è scomparsa a 70 anni lo scorso 12 aprile, mentre Katherine Helmond ci ha lasciati lo scorso febbraio a 89 anni.

Noto per il suo personaggio di Super Dave Osborne, a gennaio è scomparso Bob Enstein, all'età di 76 anni.

Il 4 febbraio è scomparso Kristoff St. John mentre la star di Airwolf, Michael Vincent è morta il 10 febbraio. Aveva 73 anni.