Ben Mendelsohn nel trailer di The Ousider della HBO, tratto dal romanzo di Stephen King

La HBO ha pubblicato il primo e promettente trailer ufficiale dell'annunciata e attesa The Outsider, serie originale dell'emittente americana tratta dall'omonimo romanzo di Stephen King e che vede come protagonisti l'ottimo Ben Mendelsohn (Rogue One, Cogan) e Jason Bateman.

Oltre al ruolo da protagonista, Ben Mendelsohn svolge anche la mansione di produttore esecutivo dello show sempre insieme all'amico e collega Jason Bateman (Game Night, Ozark, Arrested Development).

Proprio come il romanzo da cui è tratto, The Outsider segue la storia di un attempato poliziotto e di un investigatore poco ortodosso alle prese con le indagini sull’omicidio di un ragazzo di una piccola comunità, che porterà i due a mettere in discussione ogni cosa in cui credono, in quanto una forza sovrannaturale emergerà.

La serie è stata scritta da Richard Price, mentre sempre Jason Bateman si è occupato della regia dei primi due episodi attraverso la sua Aggregate Films. Dopo la vittoria agli Emmy Awards come miglior regista, l'attesa sotto questo particolare aspetto, fuori da Ozark, è abbastanza elevata.



Alla produzione di The Outsider troviamo infine la Media Rights Capital e la Temple Hill Entertainment, con Jack Bender, Price, Marty Bowen e Michael Costigan come produttori esecutivi dello show.



La premiere della serie andrà in onda in America sulla HBO il prossimo 12 gennaio 2020.